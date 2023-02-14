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وزير اسرائيلي: نريد المزيد من المستوطنات اليهودية

منذ 19 دقيقة
إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية

إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الثلاثاء إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات اليهودية، وذلك بعد أن قال وزراء خارجية أوروبيون ووزير الخارجية الأمريكي إنهم منزعجون من قرار إسرائيل الأخير بالسماح ببؤر استيطانية.

وأضاف بن جفير في رسالة مصورة أعقبت البيان الصادر من واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا “أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل”.

وأصدرت إسرائيل الأحد تصريحا بأثر رجعي لبناء تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن تشييد منازل جديدة في مستوطنات قائمة مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التعبير عن “انزعاجه الشديد” بسبب هذه الخطوة.

ومضى يقول “هذه هي مهمتنا، هذه هي عقيدتنا… تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية نريد أكثر من ذلك بكثير”.

    المصدر :
  • رويترز

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