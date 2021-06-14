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وزير الأمن الإسرائيلي الجديد: سنسمح بإقامة مسيرة الأعلام بالقدس

14 - يونيو - 2021
مسيرة الأعلام بالقدس- أرشيفية

مسيرة الأعلام بالقدس- أرشيفية

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قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومر بارليف، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تقييم الوضع حول مسيرة الأعلام للمستوطنين في مدينة القدس .

وقال بارليف بحسب ما نقل موقع “كيباه” الإسرائيلي، إن “النية هي السماح بعقدها بالشكل الذي اتفق عليه بين الشرطة والمنظمين”.

وادعى أن “القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ويحق في أي دولة ديمقراطية التظاهر والقيام بمسيرة أو أخرى طالما كان ذلك وفقًا للقانون وهكذا سنتصرف”.

واتفق منظمو “مسيرة الأعلام”، والشرطة الإسرائيلية، الجمعة الماضية، رسميًا، على إقامة المسيرة يوم الثلاثاء القادم في القدس.

وحذرت المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية الاحتلال الإسرائيلي من مغبة إقامة مسيرة الأعلام في مدينة القدس، مؤكدةً أن المسيرة ستكون بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة.

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