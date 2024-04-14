وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب توجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران، على خلفية هجومها الجوي الليلة الماضية على إسرائيل.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على صفحته عبر تطبيق “إكس”: ” نشكر هذا الصباح أصدقاءنا في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن الذي وقف إلى جانبنا وساعد في حماية شعب إسرائيل”.

وأضاف: “العالم أقوى عندما نقف متحدين ضد تهديد الإرهاب والتطرف والنظام المتعصب في إيران”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “مع الولايات المتحدة وشركاء إضافيين تمكنا من الدفاع عن أرض دولة إسرائيل… الحملة لم تنتهِ بعد.. يجب أن نبقى متأهبين”.

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “إحباط” الهجوم واعتراض “99 بالمئة” من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.