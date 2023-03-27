وزير الأمن الوطني الاسرائيلي يوافق على تأجيل حزمة التعديلات القضائية

قال إيتمار بن جفير الذي يرأس حزبا مشاركا في الائتلاف اليميني المتشدد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة.

وقال بن جفير، وهو وزير الأمن الوطني، في بيان “وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة”.

هذا وافادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، بورود أنباء عن عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة، وذلك بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية في وقت لاحق اليوم الاثنين 27\3\2023.

من جانبها، نقل موقع “واي.نت” عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء القول إن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض بنيته تعليق التعديلات القضائية.

وعبر متحدث باسم البيت الأبيض أمس الاحد 26\3\2023، عن قلق واشنطن إزاء التطورات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع على خلفية معارضته للتعديلات القضائية.

وقال المتحدث في بيان نشره البيت الأبيض “نواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن”.