وزير الإعلام اليمني: ضاحية بيروت الجنوبية كانت مركزاً سياسياً وإعلامياً للحوثيين

أشار وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن العلاقة بين النظام الايراني ومليشيا الحوثي لم تبدأ مع الانقلاب، كما انها ليست علاقة عابرة، فقد انطلقت مع بدايات ظهورها في صعده، وتقديم طهران الدعم العسكري والسياسي والاعلامي والمالي ابان الحروب الستة، واستضافة مؤسسها وعدد من قياداتها الذين تخرجوا من حوزات قم.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه وبعد توقف الحروب الستة انتقل المئات من عناصر المليشيا إلى ايران، وتلقوا هناك دورات دينية، وتدريبات مكثفة في القتال وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، في الوقت الذي تحولت فيه الضاحية الجنوبية ببيروت إلى مركز لإدارة نشاطها السياسي والاعلامي.

ولفت إلى أن نظام طهران اعتبر ان الأزمة التي مرت بها اليمن في 2011،فرصة مواتية للدفع باداتها الحوثية لاختراق المشهد السياسي والانقضاض على السلطة، وهو ما حدث بالفعل في2014عندما دفعت بالمليشيا لاحتلال العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة.

مضيفاً أنه وبعد اجتياحها العاصمة صنعاء، طار وفد لمليشيا الحوثي برئاسة صالح الصماد نحو طهران، ووقع عدد من الاتفاقيات بينها تسيير رحلات يومية مباشرة بين (صنعاء_طهران)، وكانت سفينة ايرانية محملة بأسلحة نوعية تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة.

الإرياني أكد أن خلال سنوات الحرب سخر نظام طهران امكانياته لخدمة مشروعه التوسعي، حاول تسيير رحلات جوية، وسفن، واستمر في تهريب الخبراء والأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والنفط، في خرق لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأكد أنه طيلة سنوات الحرب، قوض النظام الايراني كل الدعوات والجهود الدولية للتهدئة وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، ووضع حد للمعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين، واستمر في الدفع بصنيعته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب، والاستمرار في قتل اليمنيين

محذراً من أن النظام الايراني حول مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى منصة لاستهداف الجارة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والمصالح الدولية

وحمل “النظام الايراني وصنيعته “مليشيا الحوثي” كامل المسئولية عن الحرب التي فجرها الانقلاب، وما خلفته من خسائر بشرية وعلى صعيد البنية التحتية والاقتصاد الوطني والسلم الاهلي، وتبعات خطيرة على الصعيد الإنساني ستستمر آثارها الكارثية لعقود قادمة حتى بعد انتهاء الحرب

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالقيام بمسئولياتها القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف تدخلات طهران السافرة في الشأن اليمني،و وضع حد لاطماعها التوسعية التي باتت تمثل تهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي