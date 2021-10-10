وزير الإعلام اليمني: لضرورة المضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي طالت موكب محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة سالم السقطري، وكلاهما من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر الإرياني في تغريدات على حسابه على تويتر أن انفجار اليوم الذي تزامن مع تصعيد الحوثيين في محافظات مأرب وشبوة يهدف “لخلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة”.

وأكد على “ضرورة المضي في استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب وتنظيماته”.

من جهته، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق اليوم أن محاولة الاغتيال أسفرت عن مقتل أربعة من مرافقي وزير الزراعة والمحافظ، وإصابة خمسة بينهم ثلاثة مواطنين. وقال المجلس في بيان إن العملية نفذها انتحاري بسيارة مفخخة في المدينة”.

في حين أوضح مصدر في الحكومة أن الهجوم أسفر عن مقتل السكرتير الصحافي للمحافظ ومصوره ورئيس وحدة الأمن الخاصة به ومرافق رابع، بالإضافة إلى أحد المارة المدنيين.

كما أضاف بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن ما لا يقل عن عشرة آخرين أصيبوا.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات محاولة الاغتيال هذه.