وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين بنهب منظم لممتلكات المناهضين لمشروعهم

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثيين التابعة المعدومة من النظام الإيراني، “بالتصعيد وإنهاء أي فرص للحوار”.

وحذر الإرياني في سلسلة تغريدات على “تويتر” من قيام الحوثيين بـ “عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراض وعقارات”، لافتا إلى أن “تشكيل الحوثيين لجان للتصرف فيها يعد تصعيدا خطيرا ينهي أي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وأكد أن “المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان أو المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب”.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة “بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

1-ندين ونستنكر باشد العبارات أقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل واراضي وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها في تصعيد خطير ينهي اي فرص للحوار، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 26, 2022