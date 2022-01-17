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وزير الإعلام اليمني يدعو لتصنيف دولي لقيادات الحوثيين كـ "مجرمي حرب"

17 - يناير - 2022
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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أكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ان إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران للأعيان المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، جريمة حرب مكتملة الاركان.

واوضح معمر الارياني في تصريحات عبر حسابه على تويتر: ان هذا الهجوم عمل تصعيدي خطير يؤكد من جديد خطر مليشيا الحوثي كذراع للحرس الثوري الإيراني، ومخاطر فرض سيطرتها على الخريطة اليمنية على امن واستقرار وحاضر ومستقبل المنطقة‏.

واستنكر الارياني الاعمال الاجرامية لمليشيا الحوثي الارهابية وهجماتها على الأعيان المدنية في دول الجوار، واختطاف ومهاجمة السفن في ممرات الملاحة الدولية.

واشار الارياني الى ان الاعتداءات على خطوط الملاحة الدولية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد ان كلفة الارهاب الحوثي تزداد يوما بعد يوم، وأنه لن يتوقف عند حدود بلداننا، وسيدفع ثمنه العالم أجمع، وأن على الاشقاء والاصدقاء العمل على دعم الحكومة في معركة استعادة الدولة، وبتر الذراع الايرانية في اليمن دون تاخير‏.

وعبر الارياني عن التضامن الكامل مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والوقوف مع حقهم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمن واستقرار بلادهم‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بمغادرة مربع الصمت، وتجاوز لغة الادانة، والتحرك الجاد لوقف الارهاب الايراني الذي يزعزع امن واستقرار المنطقة عبر مليشياته الطائفية، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.

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