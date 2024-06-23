وزير الاقتصاد الألماني: لا تعارض بين النمو الاقتصادي والعمل المناخي

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لطلاب جامعيين في الصين اليوم الأحد إنه ليس هناك أي تعارض بين النمو الاقتصادي والعمل المناخي.

وقال هابيك للصحفيين في مدينة هانغتشو جنوب الصين، بعد يوم من لقائه بمسؤولين صينيين في بكين “دون الصين لن يكون من الممكن تحقيق أهداف (مكافحة تغير) المناخ على مستوى العالم”.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى تطغى على مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض في الوقت الحالي، لذا فإن التصدي لهذا التحدي الكبير يتطلب بالضرورة تعزيز التعاون مع الصين في هذا المجال.

وذكر هابيك أن مسؤولين صينيين أبلغوه بأنهم يوسعون إنتاج الفحم لأسباب أمنية.

وقال الوزير “تستورد الصين أيضا كميات كبيرة من الغاز والنفط، وشهدت الصين بالفعل ما حدث في أوروبا وألمانيا في العامين الماضيين” في إشارة إلى أزمة الطاقة التي تلت بدء غزو روسيا لأوكرانيا.

وتابع هابيك قائلا إن الصين يتعين عليها إيجاد بديل آمن للفحم.

وأضاف “لا يجب أن تعلموهم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مضرة للمناخ. يعرفون ذلك” مشيرا إلى أن البديل يجب أن يسمح للصين بتحقيق نفس المستوى من أمن الطاقة مع تقليص عدد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وخلال زيارة هابيك للصين أمس السبت، قال مسؤولون من الصين ومن الاتحاد الأوروبي إنهم اتفقوا على بدء محادثات بشأن تعريفات جمركية مقترح فرضها على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين التي يتم استيرادها إلى السوق الأوروبية.