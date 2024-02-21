وزير الاقتصاد الألماني: نقص العمالة الماهرة يمثل التحدي الأكبر لبلادنا

قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك (الأربعاء 21-2-2024) إن الاقتصاد الألماني يخرج من أزمته بوتيرة أبطأ من المتوقع متأثرا بزيادة أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي.

وأوضح هابيك في مؤتمر عرض فيه التقرير الاقتصادي السنوي أن نقص العمالة الماهرة يمثل حاليا التحدي الأكبر الذي يواجه ألمانيا ومن المتوقع أن يتفاقم في السنوات المقبلة.

تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة عند 1.3 بالمئة، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق على التوقعات المعدلة، الأربعاء ضمن التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك تفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3 بالمئة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها رويترز “لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام”.

وأدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.