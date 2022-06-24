وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمجلة دير شبيجل إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.

ووذكرت دير شبيجل الجمعة أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.

هذا وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان سابق: “يجب ألا نخدع أنفسنا: خفض إمدادات الغاز يعد هجوما اقتصاديا علينا من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وتابع: “نأمل أن نتجنب تقنين الغاز لكن ذلك ليس أمرا مستبعدا… من الآن فصاعدا، الغاز سلعة نادرة في ألمانيا… وبالتالي نحن مضطرون لتقليل استهلاك الغاز كوننا بالفعل في الصيف حاليا”.

ويعني “مستوى الإنذار”، وهو المرحلة الثانية من خطة الطوارئ المكونة من ثلاث مراحل، أن السلطات تري خطورة عالية في نقص الإمدادات على المدى الطويل. وتنص الخطة على بند يسمح للمنشآت بتحميل قطاع الصناعة والأسر الأسعار المرتفعة على الفور.

وقال هابيك إن ألمانيا لم تصل بعد لهذه المرحلة لكن يمكن العمل بهذا البند إذا شحت الإمدادات واستمر ارتفاع الأسعار.