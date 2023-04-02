وزير الاقتصاد السابق بالجبل الأسود يتقدم في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

أظهرت نتائج غير رسمية لاثنين من منظمي استطلاعات الرأي أن وزير الاقتصاد السابق في جمهورية الجبل الأسود جاكوف ميلاتوفيتش حصل على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد وأنه في طريقه للفوز على الرئيس الحالي ميلو ديوكانوفيتش.

أقام ميلاتوفيتش الذي تلقى تعليمه في الغرب ويبلغ من العمر 37 عاما حملته الانتخابات على تعهدات بكبح الفساد وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي وصربيا الشريكة في جمهورية يوغوسلافيا السابقة.

وفي العاصمة بودجوريتشا، سار بعض أنصاره المبتهجين عبر وسط المدينة بالسيارات وأطلقوا أبواقها في حين أطلق آخرون الألعاب النارية والأعيرة في الهواء.

ويسيطر ديوكانوفيتش (61 عاما) على الجبل الأسود منذ 33 عاما سواء من موقع الرئاسة أو رئاسة الوزراء، وذلك منذ بداية انهيار يوغوسلافيا الاتحادية.

وقال مركز لاستطلاعات الرأي في بودجوريتشا إن ميلاتوفيتش حصل على 60.1 بالمئة مقابل 39.9 بالمئة لديوكانوفيتش وذلك على أساس النتائج الواردة من عينة إحصائية للأصوات التي أُدلي بها.

وأظهر مركز آخر لاستطلاعات الرأي ومقره بودجوريتشا أيضا أن ميلاتوفيتش يتصدر السباق بنسبة تبلغ نحو 70 بالمئة.

ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالشكاوى.

وقاد ديوكانوفيتش الجبل الأسود إلى الانفصال عن اتحاد مع صربيا في 2006، وإلى عضوية حلف شمال الأطلسي في 2017. والجبل الأسود مرشح أيضا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الجولة الثانية للانتخابات في أعقاب عام من اضطراب سياسي أدى إلى انهيار حكومتين بعد التصويت بحجب الثقة ونزاع بين المشرعين وديوكانوفيتش على خلفية رفضه تعيين رئيس وزراء جديد.

وفي 16 مارس آذار، قرر ديوكانوفيتش حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 11 يونيو حزيران. وعلى الرغم من أن المنصب الرئاسي في الجبل الأسود شرفي إلى حد بعيد، فإن الفوز في الانتخابات من شأنه تعزيز فرص الحزب الذي ينتمي له الفائز في يونيو حزيران.