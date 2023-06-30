وزير الاقتصاد الفنلندي يستقيل بعد عشرة أيام فقط من توليه منصبه!

قال حزب الفنلنديين القومي إن فيلهلم جونيلا وزير الاقتصاد استقال (الجمعة 30-6-2023) بعد عشرة أيام فقط من توليه مهام منصبه عقب اتهامه باستخدام إشارات للنازية بشكل متكرر في تصريحاته.

وقال جونيلا في بيان “من أجل استمرار الحكومة وسمعة فنلندا، أرى أنه من المستحيل أن أستمر في منصبي كوزير بطريقة مُرضية”.

وجونيلا أحد أعضاء حزب الفنلنديين، ثاني أكبر حزب في البلاد، وجزء من ائتلاف يميني تولى السلطة في 20 يونيو حزيران عقب إجراء انتخابات في أبريل نيسان.

وقد يسارع الحزب بترشيح وزير جديد لكن استقالة جونيلا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه أثارت العديد من التساؤلات بشأن استقرار الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بيتيري أوربو زعيم حزب الائتلاف الوطني الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في أحدث انتخابات.

وقال أوربو تعليقا على الاستقالة إن جونيلا اتخذ “القرار الصائب والوحيد الممكن” بعد ما تم الكشف عنه في تصريحاته.

وأضاف “جعل ذلك من استمراره (في المنصب) مستحيلا ولم يكن الأمر جيدا للحكومة ولا لفنلندا” مشيرا إلى أنه يندد بكل أشكال التشدد والعنصرية.

واجتاز جونيلا تصويتا بحجب الثقة في البرلمان في 28 يونيو حزيران دعت إليه المعارضة التي اتهمته بالإدلاء بتصريحات متكررة بها إشارات نازية.

وخلال حملته الانتخابية، نقلت هيئة الإذاعة الفنلندية (واي.إل.إي) عن جونيلا تهنئته لعضو في حزبه بسبب رقم ترشيحه الذي كان رقم 88 وهو رمز معروف للنازية الجديدة يستخدم بديلا لتحية هتلر الشهيرة (هايل هتلر) أو “يحيا هتلر” مشيرا للرقم بأنه “ورقة رابحة بالتأكيد”. ثم اعتذر بعد ذلك عن صياغته لتلك التهنئة.