وزير البترول المصري: تم التوصل لاتفاق إطاري بشأن حقل غزة البحري

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة وإن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لتولي تطوير الحقل. وفي حالة إبرام الاتفاق، سيمثل دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.

وقال الملا: “هذا إطار عام لغاية دلوقتي. لسه التفاصيل بتاعته ما انتهتش… كنا بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل”.

وأضاف: “الخطة التنفيذية هيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه لرويترز إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشروط الأساسية” لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية.

أعلن مسؤولون إسرائيليون لرويترز أيضا أن وزير الطاقة الإسرائيلي قرر تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن القاهرة على اتصال أيضا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بشأن حقل الغاز.