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وزير البيئة الكندي يقوم بزيارة نادرة الى الصين

منذ 41 دقيقة
علما الصين وكندا

علما الصين وكندا

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يتوجه وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبو السبت إلى بكين للانضمام إلى محادثات تتناول سبل مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، في أول زيارة لوزير كندي إلى الصين منذ أربع سنوات.

وقال جيلبو لرويترز أمس الجمعة 25\8\2023 “آمل أن نتمكن من إجراء حوارات مفتوحة وصريحة بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ”.

وأضاف أن كندا والصين من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات و”ربما تكون هناك طرق يمكننا من خلالها التعاون”.

وسيحضر جيلبو الاجتماع السنوي لمجلس التعاون الدولي الصيني للبيئة والتنمية، وهو مجموعة استشارية معنية بالمناخ تتبع الحكومة الصينية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس\آب.

وقال جيلبو إنه يرغب في مناقشة قضيتين مهمتين هما خفض انبعاثات غاز الميثان وهدف عالمي في مجال الطاقة المتجددة يخضع حاليا للمناقشة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في وقت لاحق من العام الجاري.

تسعى كندا إلى التعاون مع الصين في قضايا المناخ رغم التوتر بينهما، وكان من مظاهره ما أثير عن تدخل بكين في الانتخابات الاتحادية الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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