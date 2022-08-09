وزير التحول البيئي: وضع خزانات الغاز في إيطاليا أفضل من دول أخرى مع اقتراب الشتاء

يتجه العالم الغربي الى حالة من الهلع مع دخول فصل الشتاء وسط ازمة الغاز والنفط العالمية، نتيجة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا جراء الهجمات العسكرية على أوكرانيا، بحيث قال وزير التحول البيئي الإيطالي الثلاثاء إن إيطاليا في وضع أفضل من دول أخرى بينما يقترب الشتاء، بعد أن أبرمت اتفاقات مع دول منتجة للغاز الطبيعي في أفريقيا وزادت بشكل كبير مخزوناتها من الغاز.

وقال روبرتو سينجولاني في مقابلة تلفزيونية إن خزانات الغاز في إيطاليا مملوءة بنسبة 75 بالمئة وتتجه للوصول إلى مستوى 90 بالمئة الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء.

وأضاف أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز، ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار خمسة مليارات متر مكعب هذا العام.

وحصلت إيطاليا على 40 بالمئة من مجمل وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا، وتسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.