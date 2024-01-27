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وزير التموين المصري: مصر ستستورد 7 ملايين طن من القمح في 2024

منذ 8 ساعات
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كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن مصر ستستورد حوالي 7 ملايين طن من القمح خلال عام 2024.

وذكر المصيلحي، أنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح فى البورصة السلعية، بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وكما أشار المصيلحي، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريبا.

وقال الوزير علي المصيلحي، في بيان؛ إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 شهر.

ويذكر أن مصر تُعد إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

    المصدر :
  • العربية

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