وزير الحج السعودي: لن تكون هناك معاملة تفضيلية لحجاج دولة على حساب أخرى

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أنه لن تكون هناك معاملة تفضيلية لحجاج دولة على حساب أخرى في توزيع المواقع بالمشاعر المقدسة في الموسم القادم، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.

وأكد الوزير أن المواقع سوف تحدد بناء على من ينتهي أولا من جميع التعاقدات ويكون مستعدا وجاهزا للعام القادم.

وأكد الربيعة أنه اعتبارا من الجمعة تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج القادم المتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، لضمان الاستعداد المبكر لحج العام القادم 1445، مشيرا إلى أن هذا يعد تحولا مهما يساهم في الاستعداد المبكر.

وأوضح الوزير أن كل “دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام القادم، لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن”.

وأضاف: “هناك تواريخ مهمة جدا ضمن المخطط الزمني.. فاليوم 12 ذو الحجة 1445 الموافق 30 يونيو عام 2023 سيتم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية، وهذه تعمل لأول مرة في تاريخ الوزارة وتاريخ تنظيمات الحج حتى يكون على استعدادات مبكرة جدا”.

وأضاف أنه، في 16 سبتمبر من عام 2023، سيتم البدء بالاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني.

ولفت إلى أنه وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية وإتاحة باقات الخدمة في 4 نوفمبر 2023.

وأشار الربيعة إلى أنه، في 25 فبراير من العام المقبل، سيتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر والدولة؛ التي سوف تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار المواقع المناسبة لها في المشاعر، ولن تكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد على من ينتهي أولا من جميع التعاقدات.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في إصدار التأشيرات، من 1 مارس من العام المقبل، وإغلاق المسار لإصدار التأشيرات، في 29 أبريل، على أن يبدأ وصول الحجاج بتاريخ 9 مايو 2024.