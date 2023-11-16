وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (الخميس 16-11-2023) إن الأردن لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي.

وقال الصفدي في حديث مع الجزيرة “كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، اعتقد أن هذا كله الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع (اتفاقية) تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لن نوقعها”.

واعتبر الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل سيدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، فما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.

وأضاف “على إسرائيل أن تتحمل تبعات ما تقوم به في غزة وهي تعمل على انتاج بيئة عنف ورفض، وعلى العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل دمر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام، فلو أن أي دولة تقوم بما قامت به إسرائيل لفرضت عليها العقوبات”.

وطالب الصفدي المؤسسات الدولية بتقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي إذا أراد الحديث عن اليوم التالي للحرب فعليه أن يوقف ما يحدث الآن.

وأكد الصفدي أن الأردن يقوم بجهد مشترك مع الأشقاء العرب لكسر الحصار عن قطاع غزة، ويعمل على إنزال مساعدات أخرى بما فيها حاضنات للأطفال.