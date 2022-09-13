وزير الخارجية الأمريكي: الهجوم الأوكراني المضاد خُطط له بشكل منهجي للغاية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الاثنين 12-9-2022) إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية لا يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت “تقدما كبيرا”.

وكان بلينكن، الموجود في المكسيك لإجراء محادثات اقتصادية، يرد على سؤال عن تقييمه للتطورات الأخيرة في المكسيك.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على عشرات البلدات في الأيام القليلة الماضية، بعد أن تخلت موسكو عن معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا يوم السبت في أسوأ هزيمة لها منذ الأيام الأولى للحرب.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي “ما فعلوه خُطط له تخطيطا منهجيا للغاية وبالطبع استفادوا من الدعم الكبير من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد”.

وأضاف بلينكن إن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن يستمر لبعض الوقت، إذ لا يزال لدى روسيا قوات وأسلحة كثيرة للغاية في أوكرانيا تستخدمها “بشكل عشوائي” ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأردف “روسيا قامت بهذا العدوان. أعتقد أنه بالنظر إلى الثمن الذي تدفعه، يمكنها أن توقفه ويجب عليها ذلك”.

ومن ناحية أخرى، قال بلينكن إن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة.

وأضاف “لا يمكنني أن أُعطي جدولا زمنيا، غير أني أقول مجددا إن إيران تبدو إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق”.