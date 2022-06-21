وزير الخارجية الأمريكي: اميركا تحشد حلفاءها لمواجهة العمل القسري في شينجيانغ

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن بلاده تحشد حلفاءها لمواجهة العمل القسري مع بدء واشنطن في تطبيق قانون يحظر البضائع القادمة من منطقة شينجيانغ الصينية، حيث تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية.

وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم في تطبيق قانون منع العمل القسري للويغور، والذي وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا في ديسمبر كانون الأول.

وأضافت أنها مستعدة لتنفيذ القانون الذي يفترض أن جميع البضائع من شينجيانغ، حيث تقيم السلطات الصينية معسكرات احتجاز للويغور وجماعات إسلامية أخرى، قد أُنتجت من خلال العمل القسري، وبالتالي يحظر استيرادها، ما لم يثبت خلاف ذلك.

وأضافت الهيئة أن مستوى مرتفعا جدا من الأدلة سيكون مطلوبا من المستوردين من شينجيانغ للحصول على استثناء من هذا القانون.

وقال بلينكين “نحن نحشد حلفاءنا وشركاءنا من أجل جعل سلاسل التوريد العالمية خالية من العمل القسري، ومن أجل انتقاد الأعمال الوحشية في شينجيانغ علنا، والانضمام إلينا في دعوة حكومة الصين إلى إنهاء الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان على الفور”.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، وهي منتج كبير للقطن وتمد العالم كذلك بمعظم مواد ألواح الطاقة الشمسية.