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وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يصل إلى السعودية

منذ ساعة واحدة
أنتوني بلينكين

أنتوني بلينكين

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب.

تهدف الزيارة أيضا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن من المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض مع مسؤولين سعوديين كبار، كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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