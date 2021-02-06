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وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل الدفاع عن السعودية في مواجهة التحديات الخارجية

منذ ساعتين
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السعودية شريك أمني مهم، وسنواصل الدفاع عنها في مواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف بلينكن في تغريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تنشيط الدبلوماسية مع المملكة لإنهاء الصراع اليمني.

وأجرى الوزير بلينكن، يوم أمس، أول مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الوزيرين أثناء مكالمتهما ”تطرقا إلى الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون من أجل منع الهجمات ضد السعودية“، وكذلك ”الدفاع عنها ضد هذه الهجمات“، بحسب “إرم نيوز”.

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