وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر غدًا وسط ترقب دبلوماسي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤولين حكوميين اثنين في الشرق الأوسط، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من المقرر أن يزور قطر غدًا الثلاثاء، في حين لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير.

وكان قد التقى روبيو اليوم الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد الأخير خلال مؤتمر صحفي مشترك أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لحماية البلدين ومواجهة التهديدات الإرهابية.

وجاءت زيارة روبيو إلى إسرائيل في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا مع بعض حلفاء واشنطن، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على قادة حركة حماس في قطر، بالإضافة إلى استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: “زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الإرهاب”.