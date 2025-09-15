الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر غدًا وسط ترقب دبلوماسي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 2:41 مساءً
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤولين حكوميين اثنين في الشرق الأوسط، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من المقرر أن يزور قطر غدًا الثلاثاء، في حين لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير.

وكان قد التقى روبيو اليوم الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد الأخير خلال مؤتمر صحفي مشترك أن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لحماية البلدين ومواجهة التهديدات الإرهابية.

وجاءت زيارة روبيو إلى إسرائيل في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا مع بعض حلفاء واشنطن، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على قادة حركة حماس في قطر، بالإضافة إلى استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: “زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الإرهاب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب يلمح عبر منصة تروث سوشيال إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك
ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
عسكريون أميركيون يزورون روسيا البيضاء لحضور المناورات الحربية مع روسيا

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر