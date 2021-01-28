وزير الخارجية الأمريكي يشيد باتفاقات السلام الإسرائيلية العربية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، التزام بلاده بأمن إسرائيل ، مشددا على مواصلة العمل معها عن كثب لدفع السلام في المنطقة.

وأشاد بلينكن، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، بما تحقق من تقدم في الآونة الأخيرة في ما يتعلق باتفاقات ”أبراهام“.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي اهتمام بلاده بالبناء على هذا التقدم، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان: ”أقر وزير الخارجية أشكينازي والوزير بلينكن بالشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأكدا أن البلدين سيعملان معا عن كثب في مواجهة التحديات المقبلة“.

من جهة أخرى، أوضح الوزير الأمريكي، في أول مؤتمر عقده بعد تسلم عمله الجديد، أن إدارته تقوم بمراجعة عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، ومن الروتيني مراجعة صفقات سلاح أبرمتها الإدارة السابقة، بحسب قوله.

وفي الشأن اليمني، شدد بلينكن على أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات عديدة ضد حقوق الإنسان، متابعاً: ”الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية“.

وذكر أن السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن، ونحن حريصون على توزيع المساعدات الإغاثية في اليمن.

وحول العلاقة مع إيران، شدد بلينكن على صعوبة الأمر، قائلاً: ”نحن بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إيران“، مضيفاً: ”لن نعود للاتفاق النووي إلا إذا احترمت إيران التزاماتها“.

وأكد أنه ”إذا امتثلت إيران بالكامل للاتفاق فسنقوم بنفس الأمر. إيران حاليا لا تمتثل للاتفاق النووي، وعودتها ستتطلب وقتاً“.

وأردف قائلاً: ”سنبحث مع حلفائنا اتفاقا أطول مدة مع إيران، وإذا عادت إيران للاتفاق فسنشكل فريق خبراء لبحث عودتها“.