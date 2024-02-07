وزير الخارجية الأمريكي يضغط على إسرائيل باتجاه وقف الحرب في غزة

أعرب أنتوني بلينكن والذي يشغل وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل وقف طويل الأمد للحرب في غزة.

وقال بلينكن للصحفيين في بداية اجتماعه في القدس مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج “يتعين القيام بالكثير من الأعمال لكننا نركز بشدة على هذا العمل، ونأمل في أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن”.

واجتمع بلينكن في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشا اقتراح حماس المقابل لاقتراح وقف لإطلاق النار الذي وضعه رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وسلموه إلى الحركة الأسبوع الماضي عبر وسطاء قطريين ومصريين.

وأظهر مقطع مصور لبداية اللقاء نشره مكتب نتنياهو أن الاجتماع حضره أيضا مسؤولون إسرائيليون آخرون منهم وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس جهاز المخابرات (موساد) ديفيد برنياع.

ويبذل بلينكن جهودا دبلوماسية مكثفة في جولة مكوكية في الشرق الأوسط بدءا من أمس الثلاثاء في زيارته الخامسة للمنطقة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول. واجتمع مع زعيمي مصر وقطر، الدولتين اللتين تتوسطان في مفاوضات الرهائن مع حماس.

ويرى بلينكن وآخرون من كبار المسؤولين الأمريكيين أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل وقف طويل الأمد للحرب بين إسرائيل وحماس هو أفضل وسيلة للمضي قدما لإفساح الطريق لإجراء محادثات لتحقيق اندماج أوسع لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك تطبيع علاقاتها مع السعودية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن متغيرات المعادلة تتضمن المحادثات حول شكل غزة بعد انتهاء الحرب وكيفية إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في بعض مناطق الضفة الغربية حتى تتمكن من حكم الجيب المكتظ بالسكان وأيضا تحديد مسار لإقامة دولة فلسطينية.

ويقول المسؤولون إن ضمان تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها على المحتاجين يعتمد أيضا على انتهاء القتال.

وقال بلينكن لهرتسوج إنه سينقل إليه ما سمعه في اجتماعه مع المسؤولين السعوديين والمصريين والقطريين حول اندماج إسرائيل الأوسع في المنطقة.

وأضاف “أعتقد أن هناك مستقبلا إيجابيا وواعدا جدا من الممكن أن يدمج إسرائيل بشكل حقيقي في المنطقة ويلبي احتياجاتها الأمنية الأعمق لتتمكن من العيش في سلام وأمن حقيقيين ويلبي أيضا تطلعات الشعب الفلسطيني”.

قال بلينكن “يمكنكم أن تروا بوضوح شديد هذه المعادلة التي عززتها فحسب زياراتي لأصدقائنا وشركائنا في المنطقة”.