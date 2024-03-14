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وزير الخارجية الأميركي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

منذ 18 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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ذكرت وزارة الخارجية في سول الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل وسيعقد اجتماعا مع نظيره تشو تاي-يول يوم الاثنين.

وقال ليم سو-سوك المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إن بلينكن سيحضر القمة الثالثة للديمقراطية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية والتي ستُعقد من الاثنين إلى الأربعاء.

وسيكون الاجتماع بين تشو وبلينكن هو الثاني خلال شهر، إذ تكثف الدولتان الحليفتان جهودهما لتحسين قدرتهما على تنفيذ ما يسمى “بالردع الموسع” في مسعى للتصدي للتهديدات الأمنية التي توجهها كوريا الشمالية.

وأعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه من المقرر إجراء مناقشات تحت عنوان “الديمقراطية من أجل أجيال المستقبل” في القمة التي سيحضرها وزراء خارجية وغيرهم من كبار المسؤولين وقادة المجتمع المدني.

    المصدر :
  • رويترز

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