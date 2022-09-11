وزير الخارجية الأوكراني: أظهرنا قدرتنا على هزيمة الروس

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (السبت 10-9-2022) إن نجاح هجوم مضاد على القوات الروسية يبين أن بوسع أوكرانيا هزيمة تلك القوات لكنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة من شركائها.

وفي وقت سابق من يوم السبت تخلت روسيا عن معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا وذلك في انهيار مفاجئ لواحد من الخطوط الرئيسية لجبهة القتال جاء بعد تقدم سريع للقوات الأوكرانية.

وقال كوليبا، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية الزائرة أنالينا بيربوك، إن بعض الحلفاء ترددوا في البدء في إرسال أسلحة، مشيرين إلى خطر إثارة عداوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف “الآن… لم نعد نسمع هذا الجدل… أظهرنا أننا قادرون على هزيمة الجيش الروسي. إننا نفعل ذلك بالأسلحة التي أعطيت لنا.

“لذلك أكرر أنه كلما حصلنا على أسلحة أكثر، حققنا النصر بشكل أسرع وانتهت هذه الحرب أسرع”.

وعلى الرغم من أن ألمانيا أرسلت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، تريد كييف أيضا دبابات القتال الرئيسية ليوبارد ومركبات المشاة القتالية ماردر والدبابات المضادة للطائرات جيبارد.

واشتكى كوليبا، الذي انتقد ألمانيا في السابق لما قال إنه بطء في إرسال الأسلحة، من أن أوكرانيا تدفع ثمن المناقشات الداخلية.

وقال “كل يوم، بينما شخص في برلين يبحث ويتلقى النصيحة أو يتشاور بشأن ما إذا كان يتعين إعطاء دبابات أم لا… يموت شخص في أوكرانيا نتيجة لحقيقة أن الدبابة لم تصل”.

ووعدت بيربوك بمزيد من المساعدات العسكرية، ولم تستبعد تقديم دبابات قتال رئيسية غربية الطراز.

وقالت “أعرف أن الوقت عامل مهم للغاية” مضيفة “ستكون الأسابيع والشهور القليلة المقبلة حاسمة”.