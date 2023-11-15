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وزير الخارجية الأيرلندي: 23 مواطنا إيرلنديا يغادرون غزة

منذ 12 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قوله إن 23 مواطنا إيرلنديا غادروا قطاع غزة اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي ودخلوا مصر، وهي أول مجموعة أيرلندية تغادر القطاع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الحكومة الأيرلندية في وقت سابق إن نحو 40 مواطنا أيرلنديا عالقون في غزة. وعبر رئيس الوزراء ليو فارادكار عن توقعاته من قبل بإضافة مواطنين أيرلنديين آخرين إلى قائمة الأشخاص المسموح لهم بمغادرة غزة في الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة أيريش تايمز عن مارتن قوله للصحفيين في القاهرة اليوم الأربعاء “النبأ السار اليوم هو أن 23 مواطنا أيرلنديا عبروا، أو في سبيلهم للعبور، إلى معبر رفح”.

    المصدر :
  • رويترز

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