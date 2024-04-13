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وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران نفذت عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (السبت 13-4-2024) إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن سيطر الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

وأضاف كاتس “نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي”.

وقال “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور”.

من جهتها، قالت شركة الشحن الدولية زودياك ماريتايم في بيان إن إم.إس.سي هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية اليوم السبت.

وقالت الشركة التي يملك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر جزءا فيها “إم.إس.سي هي المسؤولة عن جميع أنشطة السفينة بما فيها عمليات الشحن والصيانة. ملكية السفينة المحتجزة تعود لشركة جورتال شيبينج كونها الممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي تأجيرا طويل الأجل. وجورتال شيبنج تابعة لزودياك ماريتايم”.

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