الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الإسرائيلي: الاتفاق النووي مع إيران أصبح بخبر كان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 5:22 مساءً
إيلي كوهين

إيلي كوهين

A A A
طباعة المقال

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، التزام بلاده بمنع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية.

كما قال إن بلاده ستعمل على “بلورة جبهة دولية موحدة لإحباط المشروع النووي العسكري الإيراني”، وفق ما نقله حساب إسرائيل بالعربية عبر “تويتر”.

أنشطة إرهابية

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل ستعمل أيضا على تطوير قدراتها العسكرية “المستقلة” لمواجهة أي سيناريو محتمل من جانب إيران.

وأشار كوهين إلى أن إيران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة وتمويل نشاطات وصفها بأنها “إرهابية” في أنحاء العالم.

سلاح نووي

وقبل هذا التصريح بيوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، أمس الأحد، إن إيران تسعى جاهدة “لامتلاك سلاح نووي”.

وتعهد الوزير الذي تسلم مهامه أمس في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو، بمحاربة ما وصفه “بالإرهاب” ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفقا لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

    المزيد من أخبار العالم

    المستشار الألماني أولاف شولتس
    ألمانيا: الاتصالات مع روسيا مستمرة
    البحرية الفرنسية
    فرنسا تعلن ضبط 4 أطنان مخدرات في بحر العرب
    روسيا تصعد هجماتها ضد أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    لليوم الثالث على التوالي.. هجمات روسية غير مسبوقة على أوكرانيا

    الأكثر قراءة

    علم مصر
    فيديو فاضح بوضح النهار وأمام المارة بين شاب وفتاة في مصر
    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    مرتكبي الفعل الفاضح اثناء التحقيقات
    بعد واقعة الفيديو الفاضح.. تفاصيل واعترافات جديدة وصادمة لمرتكبي الفعل