وزير الخارجية الإسرائيلي: زيارة بايدن الى السعودية وإسرائيل سيكون لها تأثير كبير

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيكون لها تأثير كبير على المنطقة.

ومن المتوقع أن يتولى لابيد منصب رئيس الوزراء بحلول الوقت الذي تبدأ فيه رحلة بايدن في 13 تموز، بعد أن تحرك هو ورئيس الوزراء نفتالي بينيت الاثنين لحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وأبلغ لابيد بلينكن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن “الزيارة سيكون لها تأثير كبير على المنطقة وعلى الصراع مع إيران، وإمكانات هائلة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل كبير”.

وقال وزير الدفاع بيني جانتس أمس الاثنين إن إسرائيل تبني تحالفاً للدفاع الجوي في المنطقة برعاية الولايات المتحدة وأضاف أن زيارة بايدن ربما تدعم هذا التحالف

ومع تقارب إسرائيل في السنوات الماضية من دول عربية متحالفة مع الولايات المتحدة، والتي تشاركها مخاوفها بشأن إيران، عرضت إسرائيل على تلك الدول التعاون في مجال الدفاع، لكنها تبدي في العلن تحفظا على هذه الفكرة.

ولم تعارض الرياض التقارب الإسرائيلي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في عام 2020 مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لكنها لم تصل إلى حد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومع تصاعد التوتر إزاء برنامج طهران النووي خلال السنوات الماضية، تعرضت إسرائيل والسعودية والإمارات وبعض أنحاء العراق لهجمات بطائرات مسيرة أو هجمات صاروخية أعلنت المسؤولية عنها أو جرى تحميل المسؤولية عنها لفصائل مدعومة من إيران.