وزير الخارجية الإسرائيلي في السودان لبحث تطبيع العلاقات

قال مصدران بالحكومية السودانية إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وصل إلى الخرطوم (الخميس 2-2-2023) لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الزيارة جاءت في إطار تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل وشهدت مباحثات حول التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه وكذلك قضايا عسكرية وأمنية.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 توسطت فيه حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى جانب اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين والمغرب المعروفة باسم “اتفاقيات إبراهيم”.

وفي يناير كانون الثاني 2021 قال السودان إن وزير العدل في ذلك الوقت نصر الدين عبد الباري وقع على اتفاقيات إبراهيم خلال زيارة لوزير الخزانة الأمريكي حينئذ ستيفن منوتشين.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا “عند عودته من زيارة رسمية تاريخية”. ولم يفصح عن المزيد.

وزار كوهين السودان، عندما كان وزيرا للمخابرات عام 2021، في زيارة غير مسبوقة.

ويُنظر إلى جيش السودان على أنه من بادر بالتحرك لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتولى الجيش زمام الأمور في البلاد منذ انقلاب في عام 2021 ولكنه يقول إنه يعتزم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وعارضت جماعات مدنية ذلك التحرك وقالت من قبل إن أي اتفاق يجب أن يصدق عليه برلمان انتقالي لم يتشكل بعد.