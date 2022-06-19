الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا الخميس

منذ 7 دقائق
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يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد التوجه إلى تركيا هذا الأسبوع في زيارة تأتي بعد شهور من تحسن العلاقات بين البلدين، لكن أيضا في أعقاب مخاوف عبرت عنها إسرائيل في الآونة الأخيرة من أن مواطنيها ربما يكونون عرضة لهجمات يشنها عملاء إيرانيون في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، بحسب ما ذكر مكتب الوزير الأحد الواقع في 19 حزيران.

وقال البيان إن لابيد سيلتقي خلال زيارته يوم الخميس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي زار إسرائيل الشهر الماضي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تخوفها من تدبير إيران لعمليات اغتيال أو خطف بعدما تعهدت بالثأر لاغتيال عقيد في الحرس الثوري بطهران في 22 مايو أيار والذي حملت عملاء إسرائيليين المسؤولية عنه.

ولم تعلق إيران على تحذير السفر الإسرائيلي والذي يركز حاليا على إسطنبول بعينها. وألمحت وزارة الخارجية التركية إلى التحذير في بيان صدر في 13 يونيو حزيران دون أن يذكر أي دولة بالاسم، وقالت إن تركيا بلد آمن يتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة “في إطار آليات التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”.

    المصدر :
  • رويترز

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