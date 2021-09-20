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وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن استئناف العلاقات مع السويد

منذ ساعة واحدة
يائير لابيد

يائير لابيد

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، استئناف العلاقة مع وزارة الخارجية السويدية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” بأن “هذه الخطوة جاءت عقب مكالمة هاتفية أجراها الوزير لابيد مع نظيرته السويدية، آن ليند، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية في بيان إن “المكالمة الهاتفية كانت جيدة للغاية، وأوضحت فيها سياسة بلادنا من دفع عملية السلام إلى الأمام، تقيدا بحل الدولتين”، لافتة إلى أنها ” شجبت الإرهاب”، مشددة على “التزام بلادها بأمن إسرائيل”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين بعد قطيعة استمرت منذ عام 2014، إذ أن “العلاقات الإسرائيلية السويدية قد تأزمت عقب اعتراف ستوكهولم بقيام دولة فلسطينية”، وفق “مكان”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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