وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل الطرفان، وفق الوكالة، وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد بن زايد خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.

وأشارت وام إلى أن اللقاء حضره كل من مريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.