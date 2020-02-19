وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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وزير الخارجية الإماراتي يُعلق على أحداث إدلب السورية

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علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم الأربعاء، على الأحداث التي تشهدها محافظة إدلب السورية، على وقع قصف متتابع سواء من روسيا الداعمة للقوات الحكومية أو تركيا التي تقول إنها تتدخل لدعم المعارضة.

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إن ”المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي“.

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وأشار إلى أن ما يجري هو ”صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الإستراتيجي“.

وشدد على أن ”عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة“.

وتتعرض بعض القرى في إدلب وحلب لقصف بالصواريخ والمدفعية عن طريق طائرات روسية وتركية بشكل متتابع في معركة يقدم كل طرف فيها مبررات تكثيف غاراته التي تخلف عشرات القتلى والمصابين من المدنيين.

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