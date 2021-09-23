وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان قريباً؟

أفاد مصدر دبلوماسي لبناني أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيزور لبنان بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المصدر إن “وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، سيزور لبنان بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار جولة تشمل بيروت ودمشق”.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية، أمس الأربعاء، بأن وزير خارجية إيران التقى في نيويورك مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية وعربية أخرى، وقال إن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

والتقى الوزير الإيراني بالمسؤولين العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء “وزراء خارجية وممثلين كبار” لدول بينها السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.