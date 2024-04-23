وزير الخارجية الإيراني يصف عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "مؤسفة"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء 22 نيسان/أبريل 2024، إن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل “مؤسفة” لأنها كانت تتصرف دفاعا عن النفس.

وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على ما يُشتبه بأنه قصف إسرائيلي لمجمع سفارتها في دمشق.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على الجمهورية الإسلامية من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران الطائرات المسيرة والصواريخ إلى وكلاء إيران وروسيا.

وقال أمير عبد اللهيان على موقع إكس للتواصل الاجتماعي “من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر سريعا تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور”.

وطالب الاتحاد بفرض عقوبات على إسرائيل بدلا من بلاده.

وسيتعين القيام بالمزيد من العمل في بروكسل للموافقة على إطار قانوني قبل أن يصبح توسيع نطاق العقوبات ساري المفعول