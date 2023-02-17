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وزير الخارجية الإيطالي: الرئيس الصيني سيلقي خطابا عن السلام في ذكرى غزو أوكرانيا

منذ 6 دقائق
ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة، نقلا عن الدبلوماسي الصيني الكبير وانغ يي، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلقي خطابا عن السلام في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح تاياني لراديو راي الإيطالي، بعد يوم من لقائه مع المسؤول الصيني في روما، إن وانغ يي “أخبرني أن شي سيلقي خطابا حول السلام في ذكرى غزو أوكرانيا” في 24 فبراير\شباط.

وردا على سؤال حول مبادرة الحزام والطريق، قال تاياني إن الحكومة الإيطالية تقيّم المسألة وستقرر ما يجب فعله “في الوقت المناسب”.

وأصبحت إيطاليا في عام 2019 أول دولة صناعية كبرى توقع على المبادرة، وهي مشروع ضخم جرى تصميمه لتحسين المساعي التجارية لبكين.

    المصدر :
  • رويترز

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