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وزير الخارجية الإيطالي: انضمام روما إلى الحزام والطريق لم يأت بثماره المتوقعة

منذ 4 دقائق
علم ايطاليا

علم ايطاليا

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قال وزير الخارجية الإيطالي السبت إن التجارة بين إيطاليا والصين لم تتحسن كما كان متوقعا بعد انضمام روما لمبادرة بكين الحزام والطريق قبل أربعة أعوام.

ففي عهد حكومة سابقة، صارت إيطاليا في 2019 أول دولة غربية كبرى تنضم إلى مباردة البنية التحتية التي أطلقتها الصين رغم اعتراض الولايات المتحدة.

وقال أنتونيو تاياني في منتدى البيت الأوروبي – أمبروسيتي الاقتصادي قبيل مغادرته لزيارة الصين إن المبادرة “لم تأت بالثمار التي كنا نتوقعها”.

وأضاف “سيتعين علينا التقييم.. سيكون على البرلمان اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا من عدمه”.

ومن المستبعد إلى حد كبير أن تجدد روما الاتفاق عندما يحل أجله في مارس\آذار 2024، وأمامها حتى ديسمبر كانون الأول لتنسحب رسميا من الاتفاق، وإلا سيتم تجديده لخمسة أعوام.

وقال تاياني إنه سيغادر البلاد مساء اليوم السبت 2\9\2023 في زيارة إلى بكين في مهمة دبلوماسية تستمر ثلاثة أيام. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها تعتزم زيارة الصين في إحدى زيارتها الخارجية المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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