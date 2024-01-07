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وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي

منذ ساعتين
أنطونيو تاياني

أنطونيو تاياني

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شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشكل جيشا مشتركا ليلعب دورا في حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات.

وأضاف تاياني في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن التعاون الأوروبي الوثيق في المجال العسكري يمثل أولوية لحزب إيطاليا.. إلى الأمام الذي يتزعمه.

وقال في مقابلة نُشرت اليوم الأحد “إذا كنا نريد أن نصبح حافظين للسلام في العالم، فنحن بحاجة إلى جيش أوروبي. هذا شرط مسبق أساسي ليكون لدينا سياسة خارجية أوروبية فعالة”.

وأضاف “في عالم يضم أطرافا قوية مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، ويموج بأزمات تمتد من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيط الهادئ، لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفينيين إلا من خلال كيان موجود بالفعل وهو الاتحاد الأوروبي”.

وصعد التعاون الأوروبي في المجال العسكري على جدول الأعمال السياسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يقترب من عامه الثاني.

ومع ذلك، فإن الجهود أكثر تركيزا على توسيع حلف شمال الأطلسي إذ انضمت فنلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، إلى الحلف العام الماضي‭‭ ‬‬وتنتظر السويد التصديق على انضمامها.

وقال تاياني أيضا إن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يجب أن ييسر قيادته وأن يكون له رئاسة واحدة بدلا من الهيكل الحالي الذي يتألف من رئيس للمجلس الأوروبي ورئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأصبح تاياني زعيم حزب إيطاليا.. إلى الأمام عقب وفاة سيلفيو برلسكوني العام الماضي.

وستكون انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو حزيران أول اختبار لشعبية الحزب بعد وفاة زعيمه السابق صاحب الشخصية الكاريزمية.

    المصدر :
  • رويترز

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