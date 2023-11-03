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وزير الخارجية الإيطالي يعلن عن استعداد بلاده علاج الفلسطينيين في مستشفيات إيطاليا

منذ 37 دقيقة
وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني

وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، عن استعداد بلاده علاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا قطاع غزة في مستشفيات إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، عن تاجاني قوله:” لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا”.

وأضاف الوزير: “نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وشددت القوات الإسرائيلية تطويقها لمدينة غزة يوم الجمعة، فيما قصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن استشهاد العشرات من المصابين الذين كانوا في طريقهم لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح.

وسُمح لنحو 800 شخص بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق واضح بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع حماس.

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