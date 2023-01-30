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وزير الخارجية الاسرائيلي يؤكد لبلينكن على أهمية العمل المشترك ضد إيران

منذ 9 دقائق
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين

وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الاثنين، لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على أهمية العمل المشترك ضد إيران.

وقال كوهين في محادثة مع بلينكن في تل أبيب: “أشكر وزير الخارجية على التزام أميركا بالاستقرار الإقليمي، وعلى الرسالة الواضحة ضد الإرهاب، التي أعرب عنها فور وصوله إلى إسرائيل، وعلى رغبته في العمل على توسيع اتفاقيات إبراهيم (اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية).

ومن أجل استمرار الجبهة القوية ضد إيران”، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وبحسب الصحيفة، أبدى كوهين اهتماما خاصا للعمل المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تعطيل البرنامج النووي الإيراني وشدد على أهمية إدراج جميع حلفائها بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبدأ بلينكن يوم أمس الأحد 29\1\2023، جولته في الشرق الأوسط من العاصمة المصرية القاهرة، والتي سيزور خلالها أيضا المركز الإداري للضفة الغربية ومدينة رام الله وتل أبيب.

ويعتزم بلينكن إجراء محادثات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب أنها ستساعد في تقليل التوترات في المنطقة.

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