وزير الخارجية البريطاني: الهجمات في البحر الأحمر يجب أن تتوقف

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الخميس إن الهجمات التي تقع في ممرات الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا سيتم اتخاذ إجراء دولي.

ورفض كاميرون تحديد الإجراء الذي ستتخذه بريطانيا.

وقال للصحفيين خلال زيارة لكوسوفو “هذا غير قانوني. الأمر لا يتعلق بغزة ولا يتعلق بإسرائيل. الأمر يتعلق بحرية الملاحة. يتعلق بقدرة السفن على توصيل شحناتها”.

وأضاف “الاقتصاد العالمي، كل اقتصاد، سيعاني إذا استمر تعرض السفن للهجوم بهذا الشكل غير القانوني وغير المقبول. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات وإلا سيتم اتخاذ إجراءات”.