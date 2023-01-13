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وزير الخارجية البريطاني: على إيران ألا تنفذ تهديدها بإعدام علي رضا أكبري

منذ 36 دقيقة
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الجمعة 13\1\2023 أن على إيران ألا تنفذ تهديدها بإعدام المواطن البريطاني الإيراني علي أكبري رضا.

وقال كليفرلي عبر “تويتر”: “ينبغي ألا تساور النظام الإيراني أي شكوك. نتابع قضية علي رضا أكبري عن كثب”.

كان كليفرلي قد دعا يوم الأربعاء إلى الإفراج الفوري عن علي رضا أكبري الذي حكم عليه النظام الإيراني بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية مقطعا مصورا أمس الخميس قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد محسن فخري زاده في 2020.

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