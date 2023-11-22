الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية البريطاني يجتمع مع نظراء من دول عربية وإسلامية لبحث الصراع في غزة

منذ 19 دقيقة
ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

A A A
طباعة المقال

اجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظرائه من دول عربية وإسلامية في لندن اليوم الأربعاء، لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن اتفق الجانبان على هدنة في غزة لمدة أربعة أيام على الأقل.

قال كاميرون في بيان “ناقشنا كيفية استغلال هذه الخطوة للمضي قدما في التفكير في المستقبل وكيف يمكننا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل وأيضا السلام والاستقرار للفلسطينيين”.

وقالت بريطانيا إن وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير قطر، حضروا الاجتماع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القصف على قطاع غزة
غزة تحت النار
مسؤول إسرائيلي يكشف "الموعد الدقيق" لوقف إطلاق النار في غزة
علم أمريكا
رغم التباطؤ بسوق العمل.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع
وول ستريت
وول ستريت تفتح مرتفعة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الأكثر قراءة

استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟