وزير الخارجية البريطاني يعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا

كشف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي النقاب عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بملايين الجنيهات الإسترلينية وذلك خلال زيارة إلى كييف الجمعة، في وقت تكافح فيه البلاد بسبب ضربات جوية روسية على بنية تحتية حيوية مع حلول فصل الشتاء.

وأدان كليفرلي، الذي التقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، روسيا لاستهدافها المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة في الهجمات التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي لأيام في العاصمة.

وقال “مع حلول فصل الشتاء، تواصل روسيا محاولة كسر عزيمة أوكرانيا من خلال هجماتها الوحشية على المدنيين والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة. روسيا ستفشل”.

ونشر مكتب زيلينسكي مقطع فيديو للرئيس الأوكراني وهو يصافح كليفرلي، وقال “تشرفت بلقائك معالي الوزير، مرحبا بك”، وشكر بريطانيا على دعمها.

قال كليفرلي إن بريطانيا تقف “كتفا بكتف” مع أوكرانيا.

وأضاف “أعلنت اليوم عن حزمة من الدعم المباشر لأصدقائنا الأوكرانيين في قتالهم، من سيارات الإسعاف إلى الدعم المهم للناجين من العنف الجنسي الذي ارتكبته القوات المسلحة الروسية”.

وقام رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك بزيارته الأولى لكييف السبت وتعهد بمواصلة الدعم القوي لأوكرانيا الذي قدمته بريطانيا في عهد من سبقوه في المنصب.

وأردف كليفرلي “رأيت بنفسي هنا كيف أن جهود بريطانيا تساعد المواطنين الشجعان على المقاومة وإعادة البناء، وسيستمر دعمنا حتى يتعافى هذا البلد الرائع”