الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية التايلاندي يستقبل مواطنين بـ "الدموع" بعدما أفرجت عنهم حماس

منذ 27 ثانية
وزير الخارجية التايلاندي

وزير الخارجية التايلاندي

A A A
طباعة المقال

لم يتمالك وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا نفسه من البكاء عندما التقى مع مواطنين تايلانديين أفرجت عنهما حماس ونقلا إلى إسرائيل بعد سبعة أسابيع في الأسر.

وعبر اليوم الأربعاء عن أمله في إطلاق سراح 13 رهينة ما زالوا في غزة قريبا.

وأطلق سراح العاملين التايلانديين أمس الثلاثاء ليصل إجمالي المفرج عنهم إلى 19. ومع وصولهما إلى مركز شامير الطبي، احتضن كل منهما الآخر وقالا “لقد نجونا! لقد نجونا!”.

وقال بارنبري في مقابلة مع رويترز في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بعد أن بكى عندما التقى بالعاملين أمس “لسنا أعداء لأحد”. وأضاف أنه لم تكن هناك شروط للإفراج عنهما.

وأجرى بارنبري محادثات مع نظرائه في عدة دول بالشرق الأوسط لديها اتصالات مع حماس. وقال إنهم ما زالوا على اتصال به ويرسلون إليه تحديثات بشأن إطلاق سراح الرهائن حتى قبل صدور الأخبار.

وأضاف “لقد تحدثت إلى مختلف الدول التي يمكنها التواصل مع حركة حماس لأشرح لها أن العمال التايلانديين أبرياء، وأنهم لا يشاركون في السياسة، وأنهم ليسوا جزءا من صراع أي أحد، وربما لا يعرفون كيف وصل الوضع إلى هذا الحد، ومن يتقاتل مع من. لقد كانوا هناك لكسب لقمة العيش”.

وتقول تايلاند إن 39 من مواطنيها قُتلوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويوجد في إسرائيل نحو 30 ألف عامل تايلاندي يعملون في قطاع الزراعة ويمثلون أحد أكبر تجمعات العمال المهاجرين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إن ثلاثة تايلانديين يعالجون من جروح في المستشفى. ولا يزال هناك 13 رهينة من أصل 32. وعبر الوزير عن أمله في إطلاق سراحهم قريبا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
بعد انسحابهم من معركة غزة.. جنود إسرائيليون: لقد تعرضنا لنيران "جهنمية"
جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة - رويترز
غزة تحت النار
جيش الاحتلال يقر خططا لاستئناف الهجوم البري على غزة
وليم بيرنز مدير الـ CIA
غزة تحت النار
هدن ومن ثم هدن.. حتى تنضج طبخة الـ "CIA"!

الأكثر قراءة

جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
جنود من الجيش الإسرائيلي
"فرقة تتمرد".. بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي!