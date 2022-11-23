وزير الخارجية التايواني: تدخل الصين تراجع قبل الانتخابات المحلية

قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو الأربعاء، إن تدخل الصين تراجع قبل انتخابات محلية بتايوان وذلك ربما بسبب مشاكل الصين الداخلية وجهودها لتحسين صورتها الدولية.

وتطالب الصين بالسيادة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي بوصفها جزءا من أراضيها، وتتهم تايوان بكين بأنها تحاول بشكل متكرر التأثير على نتائج انتخاباتها، سواء من خلال حملات التضليل عبر الإنترنت أو التهديدات العسكرية الصريحة.

وتشهد تايوان السبت انتخابات لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، وقال وو في حديث للصحفيين إن الصين كانت دائما عاملا عندما تجري تايوان انتخابات و لكن هذه المرة كانت تدخل بكين أقل.

وقال “أود أن أوضح أن التدخل الصيني في انتخاباتنا ليس بارزا مثل الانتخابات السابقة”.

وأضاف وو أن من بين الأمور التي اختفت هذه المرة استخدام تذاكر طيران رخيصة لتشجيع التايوانيين الذين يعيشون في الصين على العودة إلى ديارهم للتصويت لمرشحين مؤيدين للصين أو تخويف شعب تايوان.

ولم يرد مكتب شؤون تايوان الصيني على طلب للتعليق، واتهم الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بتضخيم التهديد من الصين لتحقيق مكاسب سياسية.